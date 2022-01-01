Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком





Деталі повідомили в Офісі президента України.



Церемонія прощання з Президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня.



Розпочнеться церемонія об 11:00 в Українському домі на вулиці Хрещатик, 2.



Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя 10 травня.



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