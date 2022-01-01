Коли і де відбудеться церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
Сьогодні, 21:57
Стало відомо, коли і де відбудеться церемонія прощання з Президентом України Леонідом Кравчуком.
Деталі повідомили в Офісі президента України.
Церемонія прощання з Президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня.
Розпочнеться церемонія об 11:00 в Українському домі на вулиці Хрещатик, 2.
Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя 10 травня.
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Деталі повідомили в Офісі президента України.
Церемонія прощання з Президентом України у 1991-1994 роках Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня.
Розпочнеться церемонія об 11:00 в Українському домі на вулиці Хрещатик, 2.
Нагадаємо, перший президент незалежної України Леонід Кравчук помер на 89-му році життя 10 травня.
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