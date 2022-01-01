В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію

В Україні остаточно заборонили Комуністичну партію
Після більш як 6 років після прийняття так званого закону про декомунізацію в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію.

Про це повідомила народний депутат України Ольга Совгиря, - пише "Кореспондент".

"Закон про декомунізацію (від 09.04.2015 за № 317-VIII) було прийнято Верховною Радою ще у 2015 році, однак ним передбачалося засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди його символіки, але питання про заборону Комуністичної партії України мав вирішити суд. Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалою від 16 грудня 2015 р. у справі №826/15408/15 припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржено в апеляційному порядку і не набуло чинності", – повідомляє Совгиря.

За словами нардепа, весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоч і була відсторонена від виборчого процесу.

"Недавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, внаслідок чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України набуло чинності", – йдеться в повідомленні.

Парламент ухвалив закон про заборону проросійських партій в Україні, і президент Володимир Зеленський підписав його.

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Теги: Україна, Комуністична партія
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