Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 17 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.
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