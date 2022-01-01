Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.



Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.



Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 17 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.

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