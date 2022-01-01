Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня
Завтра, 17 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20° тепла.

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 18°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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