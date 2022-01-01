У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів

Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.



Про це повідомив Гайдай у



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Влучили також в науково-виробниче підприємство.



Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.



Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - написав Гайдай.



Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Луганської областіповідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.Про це повідомив Гайдай у Facebook Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту . Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.Влучили також в науково-виробниче підприємство.Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - написав Гайдай.Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.

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