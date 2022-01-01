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У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів

У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.

Про це повідомив Гайдай у Facebook.

"Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.

Влучили також в науково-виробниче підприємство.

Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.

Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - написав Гайдай.

Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.

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Теги: Сєвєродонецьк, обстріли
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