У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів
Сьогодні, 20:20
Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.
Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.
Влучили також в науково-виробниче підприємство.
Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.
Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - написав Гайдай.
Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.
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Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Орки цілий день ведуть прицілий вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні.
Влучили також в науково-виробниче підприємство.
Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.
Щонайменше загинуло 10 людей. Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли", - написав Гайдай.
Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті - знаходитися постійно в укриттях.
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