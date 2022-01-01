У Росії «очень много 300-х...», або Добрі новини від ВолиньPost за 16 травня
16 травень, 22:59
Минає 82 доба запеклого протистояння добра та зла. Українці ще на один день стали ближчі до перемоги. Як кажуть, не підкорила Золота орда, не підкорить і московська!
Традиційно для щоденної рубрики Інформаційне агентство ВолиньPost шукає лише позитивні новини, аби ви фокусувалися на хороших звістках перед сном.
Понеділок, 16 травня
Україна стала рекордсменом за глядацьким голосуваннням за всю історію Євробачення
Від глядачів Kalush Orchestra отримали 439 балів та посіли переможне 1 місце на турнірній таблиці. Це найбільша сумарна кількість балів отримані від глядачів за усі роки!
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
У селі Жидичин Луцького району жив та вчився грати на сопілці один із членів відомого гурту Віталій Дужик. Нині тут усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.
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Росія втратила на війні з Україною 27 700 військових
Продовжуємо відправляти рашистів у пекло! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб,
- танків ‒ 1228 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засобів ППО - 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилатих ракет - 97 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальної техніки - 42 (+0).
Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій. За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.
«Очень много 300-х... Это ужас. Я увольняться буду», – окупант скаржиться товаришу на втрати
Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів. Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників. Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
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Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України на літніх Дефлімпійських іграх здобула 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових) і стала абсолютним переможцем. За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців.
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
Кажуть, гармати трофейної БМП-3 вже незабаром обернуться проти колишніх «власників».
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська, які тренуються у спортсменки Олени Кришпінович стали срібними призерками Кубку світу-2022 зі спортивної акробатики. Щиро вітаємо і зичимо ще більше нагород!
«У вас в Ковелі – абсолютна інша планета!»: жінка з Маріуполя захоплена місцевими жителями
Наші люди неймовірні! Жителька Маріуполя Вікторія нещодавно втекла разом із шестирічним синочком у Ковель. Жінка була втішена доброзичливістю місцевих жителів, які допомогли знайти її рюкзак із грошима та документами.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Традиційно для щоденної рубрики Інформаційне агентство ВолиньPost шукає лише позитивні новини, аби ви фокусувалися на хороших звістках перед сном.
Понеділок, 16 травня
Україна стала рекордсменом за глядацьким голосуваннням за всю історію Євробачення
Від глядачів Kalush Orchestra отримали 439 балів та посіли переможне 1 місце на турнірній таблиці. Це найбільша сумарна кількість балів отримані від глядачів за усі роки!
В селі на Волині, де виріс учасник Kalush Orchestra, радіють перемозі та роблять ремікси
У селі Жидичин Луцького району жив та вчився грати на сопілці один із членів відомого гурту Віталій Дужик. Нині тут усі співають пісню "Стефанія" та згадують односельця, який був серед тих, хто зумів прославити Україну на пісенному конкурсі.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Росія втратила на війні з Україною 27 700 військових
Продовжуємо відправляти рашистів у пекло! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27 700 (+300) осіб,
- танків ‒ 1228 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засобів ППО - 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 427 (+11),
- крилатих ракет - 97 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2101 (+14) од,
- спеціальної техніки - 42 (+0).
Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року
Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій. За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.
«Очень много 300-х... Это ужас. Я увольняться буду», – окупант скаржиться товаришу на втрати
Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів. Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників. Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України на літніх Дефлімпійських іграх здобула 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових) і стала абсолютним переможцем. За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців.
Волинська 14 ОМБр здобула трофейну російську БМП-3. ФОТО
Кажуть, гармати трофейної БМП-3 вже незабаром обернуться проти колишніх «власників».
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська, які тренуються у спортсменки Олени Кришпінович стали срібними призерками Кубку світу-2022 зі спортивної акробатики. Щиро вітаємо і зичимо ще більше нагород!
«У вас в Ковелі – абсолютна інша планета!»: жінка з Маріуполя захоплена місцевими жителями
Наші люди неймовірні! Жителька Маріуполя Вікторія нещодавно втекла разом із шестирічним синочком у Ковель. Жінка була втішена доброзичливістю місцевих жителів, які допомогли знайти її рюкзак із грошима та документами.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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