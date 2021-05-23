Україна стала рекордсменом за глядацьким голосуваннням за всю історію Євробачення

>Kalush Orchestra переміг у пісенному конкурсі Євробачення 2022. Він отримав рекордну кулькість балів від глядачів 439 із 480 можливих.



Про це передає кореспондент УНН.



Після офіційного оголошення переможця цьогорічного конкурсу були опубліковані детальні результати голосування.



Від глядачів Kalush Orchestra отримали 439 балів та посіли переможне 1 місце на турнірній таблиці. Це найбільша сумарна кількусть балів отримані від глядачів за усі роки. Попередником був представник Португалії Сальвадор Собрал, який отримав 376 балів у 2017 році в Києві.



28 із 39 країн віддали Україні найвищий бал.



Голосування національного жюрі



Від журі Україна отримала сумарно 192 бали та зайняла 4 місце.



Найвище Україну оцінили: Польща, Молдова, Латвія, Литва та Румунія.



13 країн не оцінили Україну: Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Іспанія, Фінляндія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія та Сербія.

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