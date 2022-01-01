16 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 травня, віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.Сьогодні відзначає день народження тату-майстер. Вітаємо його зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.