16 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 16 травня, віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.
Сьогодні відзначає день народження тату-майстер Андрій Луковніков. Вітаємо його зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.
Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
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Сьогодні відзначає день народження тату-майстер Андрій Луковніков. Вітаємо його зі святом та бажаємо здоров'я, довголіття і життєвих перемог.
Іменникам 16 травня – усім, хто носить імена Петро та Тимофій, – зичимо любові й радості від життя.
16 травня 1919 року до Луцька увійшли польські війська. Ліквідація польськими силами Північного фронту змусила уряд УНР та Директорію спішно евакуюватись із Радивилова на терени ЗОУНР — до Красного, поступно до Золочева, потім Тернополя.
Вже 18 травня до командування польської армії відправлена військова місія УНР, очолювана підполковником Левчуком з пропозицією про припинення бойових дій та укладення перемир'я.
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