Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
15 травень, 23:00
Хресто-Воздвиженський храм села Обенижі Турійського (Ковельського) району перейшов до ПЦУ.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
15 травня преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Хресто-Воздвиженського храму с. Обенижі Турійського (Ковельського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
15 травня преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Хресто-Воздвиженського храму с. Обенижі Турійського (Ковельського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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