Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ





Про це йдеться на



15 травня преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Хресто-Воздвиженського храму с. Обенижі Турійського (Ковельського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хресто-Воздвиженський храм села Обенижі Турійського (Ковельського) району перейшов до ПЦУ.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.15 травня преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Хресто-Воздвиженського храму с. Обенижі Турійського (Ковельського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

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