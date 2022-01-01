Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ

Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Хресто-Воздвиженський храм села Обенижі Турійського (Ковельського) району перейшов до ПЦУ.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

15 травня преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Хресто-Воздвиженського храму с. Обенижі Турійського (Ковельського) району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Прихожани ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ

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Теги: ПЦУ, Обенижі
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