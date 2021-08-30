Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021





За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку,



"Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців", – йдеться у повідомленні.



До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США з 55 нагородами та Іран з 40 медалями.



Лише США змогли перетнути позначку у 20 золотих нагород. Водночас вони здобули 55 золотих медалей, що на 83 менше, ніж в України.



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Загалом у ТОП-10 медального заліку потрапили:



- Україна – 62+38+38 (138)

- США – 20+11+24 (55)

- Іран – 14+12+14 (40)

- Японія – 12+8+10 (30)

- Республіка Корея – 11+18+14 (43)

- Польща – 8+22+12 (42)

- Туреччина – 8+19+19 (45)

- Франція – 8+3+5 (16)

- Індія – 8+1+8 (17)

- Німеччина – 5+8+6 (19).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України на літніх Дефлімпійських іграх здобула 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових) і стала абсолютним переможцем.За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку, повідомляє Міністерство молоді та спорту."Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців", – йдеться у повідомленні.До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США з 55 нагородами та Іран з 40 медалями.Лише США змогли перетнути позначку у 20 золотих нагород. Водночас вони здобули 55 золотих медалей, що на 83 менше, ніж в України.Загалом у ТОП-10 медального заліку потрапили:- Україна – 62+38+38 (138)- США – 20+11+24 (55)- Іран – 14+12+14 (40)- Японія – 12+8+10 (30)- Республіка Корея – 11+18+14 (43)- Польща – 8+22+12 (42)- Туреччина – 8+19+19 (45)- Франція – 8+3+5 (16)- Індія – 8+1+8 (17)- Німеччина – 5+8+6 (19).

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