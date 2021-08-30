Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021

Збірна України здобула найбільше медалей на Дефлімпіаді-2021
Збірна України на літніх Дефлімпійських іграх здобула 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових) і стала абсолютним переможцем.

За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців", – йдеться у повідомленні.

До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США з 55 нагородами та Іран з 40 медалями.

Лише США змогли перетнути позначку у 20 золотих нагород. Водночас вони здобули 55 золотих медалей, що на 83 менше, ніж в України.

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Загалом у ТОП-10 медального заліку потрапили:

- Україна – 62+38+38 (138)
- США – 20+11+24 (55)
- Іран – 14+12+14 (40)
- Японія – 12+8+10 (30)
- Республіка Корея – 11+18+14 (43)
- Польща – 8+22+12 (42)
- Туреччина – 8+19+19 (45)
- Франція – 8+3+5 (16)
- Індія – 8+1+8 (17)
- Німеччина – 5+8+6 (19).

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Теги: Дефлімпіада, збірна України, медалі
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