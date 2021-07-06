Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО





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«Срібло» здобули Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська. Тренуються спортсменки в Олени Кришпінович.



«Чудовий виступ, хвилювання, впевнені кроки на п'єдестал, феєрія емоцій, щасливі посмішки наших срібних призерок Кубку світу!!!! Наше зіркове тріо - Мальчук Олександра! Куніцка Вікторія! Пом'яновська Дарина! Браво дівчата, браво!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсменки стали срібними призерками Кубку світу-2022 зі спортивної акробатики.Про це повідомили в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.«Срібло» здобулита. Тренуються спортсменки в Олени Кришпінович.«Чудовий виступ, хвилювання, впевнені кроки на п'єдестал, феєрія емоцій, щасливі посмішки наших срібних призерок Кубку світу!!!! Наше зіркове тріо - Мальчук Олександра! Куніцка Вікторія! Пом'яновська Дарина! Браво дівчата, браво!» - йдеться у повідомленні.

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