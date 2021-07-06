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Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО

Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські спортсменки стали срібними призерками Кубку світу-2022 зі спортивної акробатики.

Про це повідомили в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.

«Срібло» здобули Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська. Тренуються спортсменки в Олени Кришпінович.

«Чудовий виступ, хвилювання, впевнені кроки на п'єдестал, феєрія емоцій, щасливі посмішки наших срібних призерок Кубку світу!!!! Наше зіркове тріо - Мальчук Олександра! Куніцка Вікторія! Пом'яновська Дарина! Браво дівчата, браво!» - йдеться у повідомленні.
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО

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Теги: Волинь, акробатки, Кубок світу, срібло
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