Волинські акробатки здобули «срібло» на Кубку світу. ФОТО
Сьогодні, 13:59
Волинські спортсменки стали срібними призерками Кубку світу-2022 зі спортивної акробатики.
Про це повідомили в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.
«Срібло» здобули Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська. Тренуються спортсменки в Олени Кришпінович.
«Чудовий виступ, хвилювання, впевнені кроки на п'єдестал, феєрія емоцій, щасливі посмішки наших срібних призерок Кубку світу!!!! Наше зіркове тріо - Мальчук Олександра! Куніцка Вікторія! Пом'яновська Дарина! Браво дівчата, браво!» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі.
«Срібло» здобули Олександра Мальчук, Вікторія Куніцка та Дарина Пом'яновська. Тренуються спортсменки в Олени Кришпінович.
«Чудовий виступ, хвилювання, впевнені кроки на п'єдестал, феєрія емоцій, щасливі посмішки наших срібних призерок Кубку світу!!!! Наше зіркове тріо - Мальчук Олександра! Куніцка Вікторія! Пом'яновська Дарина! Браво дівчата, браво!» - йдеться у повідомленні.
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