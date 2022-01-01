У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води

У Луцьку кілька вулиць залишилися без гарячої води
Згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів (ЦТП) ДКП «Луцьктепло» 17 травня на три тижні зупиняється котельня на вул. Боженка, 32 та спарена котельня на вул. Даньшина, 10б.

Про це інформують у ДКП "Луцьктепло".

Відтак, без гарячої води залишилися мешканці мікрорайону ЛПЗ та вул. Даньшина – вул. Львівська.

Так, під час планової зупинки котелень виконають гідровипробування теплових мереж з метою виявлення «вузьких місць» та подальшої ліквідації витоків і ремонту аварійних ділянок теплових мереж.

Окрім того заплановано заходи з обслуговування запірної арматури, а також виконання профілактичних ремонтних робіт на ЦТП та на самих котельнях.

Так, на твердопаливній котельні вул. Боженка, 32 заплановано виконати регламентні профілактичні роботи, очистку камери спалювання та рухомих елементів.

Окрім того, 16 травня на два тижні зупинили котельню на пров. Старицького, 6 та дахову котельню на вул. Дубнівська, 15. А напередодні, 11 травня, також на два тижні зупинено дахові котельні на вул. Домни Гордіюк, 20а, вул. Федорова, 4в, вул. Ковельська, 47а.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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