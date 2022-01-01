Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ

Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
16 травня митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовольнив прохання про входження до ПЦУ 4 громад, які за рішенням парафіяльних зборів вийшли з Московського патріархату.

Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.

Із Православною церквою України возз’єдналися церкви: Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці с. Ржищів Луцького районного деканату, Параскеви П’ятниці сіл Підгірне, Березолука, Яблунівка Рожищанського (разом із настоятелем о. Олександром Дацюком), Різдва Пресвятої Богородиці с. Ворончин Рожищанського, Покрови Пресвятої Богородиці с. Озерце Ківерецького благочинь.

Станом на 16 травня вже 19 парафій у Волинській єпархії зараховано в ПЦУ після масштабної ескалації війни Росії проти України і 100 – після одержання Томосу про визнання автокефалії ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, громади, Волинь
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