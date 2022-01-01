Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 11:55
16 травня митрополит Луцький і Волинський Михаїл задовольнив прохання про входження до ПЦУ 4 громад, які за рішенням парафіяльних зборів вийшли з Московського патріархату.
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
Із Православною церквою України возз’єдналися церкви: Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці с. Ржищів Луцького районного деканату, Параскеви П’ятниці сіл Підгірне, Березолука, Яблунівка Рожищанського (разом із настоятелем о. Олександром Дацюком), Різдва Пресвятої Богородиці с. Ворончин Рожищанського, Покрови Пресвятої Богородиці с. Озерце Ківерецького благочинь.
Станом на 16 травня вже 19 парафій у Волинській єпархії зараховано в ПЦУ після масштабної ескалації війни Росії проти України і 100 – після одержання Томосу про визнання автокефалії ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинській єпархії ПЦУ.
Із Православною церквою України возз’єдналися церкви: Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці с. Ржищів Луцького районного деканату, Параскеви П’ятниці сіл Підгірне, Березолука, Яблунівка Рожищанського (разом із настоятелем о. Олександром Дацюком), Різдва Пресвятої Богородиці с. Ворончин Рожищанського, Покрови Пресвятої Богородиці с. Озерце Ківерецького благочинь.
Станом на 16 травня вже 19 парафій у Волинській єпархії зараховано в ПЦУ після масштабної ескалації війни Росії проти України і 100 – після одержання Томосу про визнання автокефалії ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
30 років працювала лікарем на Донеччині: історія жінки, яка втекла від російських окупантів до Луцька
Сьогодні, 12:35
Яка ситуація на волинських пунктах пропуску на 83 добу повномасштабної війни з Росією
Сьогодні, 12:14
Ще 4 громади на Волині приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 11:55
Ідентифікували ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 11:42
У Kalush Orchestra пропонують провести Євробачення 2023 у Луцьку
Сьогодні, 11:36
Медіа