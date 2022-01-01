У Маріуполі можливий спалах холери, – ВООЗ





Як передає кореспондент Доріт Ніцан.



За її словами, наразі окуповані території, а особливо Маріуполь, у небезпеці.



Зокрема, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації.



"Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.



Як повідомляв УНІАН, 13 травня лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру. Він зазначив, що вже зафіксовані випадки дифтерії в Тернопільській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі можливий спалах холери, є проблеми із відсутністю води та її якістю.Як передає кореспондент УНІАН , про це на брифінгу повідомила менеджер Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань інцидентів в Україні докторЗа її словами, наразі окуповані території, а особливо Маріуполь, у небезпеці.Зокрема, у Маріуполі окупанти частково відновили водопостачання, однак через значні та непоодинокі пошкодження труб питна вода змішується із витоками з каналізації."Ми отримуємо інформацію від неурядових організацій, що у Маріуполі каналізаційні води змішуються з питною водою. Це загрожує поширенням багатьох хвороб, особливо холери. Ми готуємось до цього, готуємо вакцини, співпрацюємо з неурядовими організаціями, які можуть їздити туди і підтримувати людей", - зазначила Ніцан.Як повідомляв УНІАН, 13 травня лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактикизаявив, що під час війни в Україні є ризик зростання захворювань на дифтерію та холеру. Він зазначив, що вже зафіксовані випадки дифтерії в Тернопільській області.

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