У Білорусі формують підрозділи тероборони за українським зразком





Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі міністерства оборони Білорусі, пише



"Формуються два підрозділи – штаб району територіальної оборони та окремий стрілецький батальйон територіальних військ Кобринського району. Найближчими днями розпочнуться заняття з військовозобов'язаними, під час яких вони згадають навички володіння зброєю", – йдеться в повідомленні.



Новий підрозділ ТрО чисельністю 200 осіб створено на базі військ Кобринського району у Бресті. Зазначається, що деякі загони тероборони вже брали участь у спільних з Росією військових навчаннях "Захід-2021". Тепер бійцям постачатимуть озброєння, хочуть також їх відповідно екіпірувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Режим Олександра Лукашенка вирішив терміново сформувати в Білорусі загони територіальної оборони, використовуючи український досвід застосування таких підрозділів проти російських окупантів.Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі міністерства оборони Білорусі, пише LB.ua "Формуються два підрозділи – штаб району територіальної оборони та окремий стрілецький батальйон територіальних військ Кобринського району. Найближчими днями розпочнуться заняття з військовозобов'язаними, під час яких вони згадають навички володіння зброєю", – йдеться в повідомленні.Новий підрозділ ТрО чисельністю 200 осіб створено на базі військ Кобринського району у Бресті. Зазначається, що деякі загони тероборони вже брали участь у спільних з Росією військових навчаннях "Захід-2021". Тепер бійцям постачатимуть озброєння, хочуть також їх відповідно екіпірувати.

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