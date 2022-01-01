Засновник полку «Азов» висловився щодо операції на «Азовсталі»

Андрій Білецький прокоментував евакуацію поранених захисників з "Азовсталі". Він закликав утриматися від коментарів та критики щодо цієї операції.



Про це Білецький заявив у



Він зауважив, що воїни 82 доби героїчної билися з російськими загарбниками. Проти них застосовували ракети, заборонені бомби, корабельну та наземну артилерію, бронетехніку, авіацію й інше озброєння.



"Понад 80 діб вони стримували ворога в оточенні, при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях і так далі. Вони зробили речі, які, безумовно, увійдуть в підручники військової історії. Зараз головне завдання - це врятувати сталевих людей. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні. Головне зараз не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами операції з порятунку бійців. В мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь секрети, інсайди і хоче зі всім світом поділитися ними, - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький.



Він додав, що через 2-3 доби Маріупольський гарнізон надасть необхідну та чітку інформацію про цю операцію.



"На цей час можу сказати, що гарнізон, полк на зв'язку. Я знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках. Все буде добре. Все буде Україна. Не нашкодьте. Слава Україні!", - додав він.



Нагадаємо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.



Згодом стало відомо, що їх вивезли на непідконтрольну Україні територію. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що це був єдиний вихід.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засновник "Азову"прокоментував евакуацію поранених захисників з "Азовсталі". Він закликав утриматися від коментарів та критики щодо цієї операції.Про це Білецький заявив у відеозверненні на своєму телеграм-каналі.Він зауважив, що воїни 82 доби героїчної билися з російськими загарбниками. Проти них застосовували ракети, заборонені бомби, корабельну та наземну артилерію, бронетехніку, авіацію й інше озброєння."Понад 80 діб вони стримували ворога в оточенні, при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях і так далі. Вони зробили речі, які, безумовно, увійдуть в підручники військової історії. Зараз головне завдання - це врятувати сталевих людей. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні. Головне зараз не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами операції з порятунку бійців. В мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь секрети, інсайди і хоче зі всім світом поділитися ними, - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький.Він додав, що через 2-3 доби Маріупольський гарнізон надасть необхідну та чітку інформацію про цю операцію."На цей час можу сказати, що гарнізон, полк на зв'язку. Я знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках. Все буде добре. Все буде Україна. Не нашкодьте. Слава Україні!", - додав він.Нагадаємо, 17 травнязахисників Маріуполя.Згодом стало відомо, що їх вивезли на непідконтрольну Україні територію. Заступниця міністра оборони Українизаявила, що

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