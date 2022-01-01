На Волинь переїхало швейне підприємство з Донеччини

У Турійській громаді розпочало роботу швейне підприємство, що переїхало на Волинь з Краматорська Донецької області. На сьогодні тут запущений пошивний цех, однак у планах ще відкрити розкрійний цех.Про це стало відомо під час робочої поїздки начальника військової адміністраціїна Турійщину, повідомляють на сайті ОВА.Зокрема, як розповів власник бізнесу, перемістилися сюди разом із працівниками і вирішили працювати, адже мають напрацьовану клієнтську базу. Місцева влада допомогла і пошуком приміщення, тож перевізши обладнання, розпочали працювати. Та вирішальним у прийнятті такого рішення, як відзначив Євгеній Кушнір, була допомога із поселенням саме працівників, котрі приїхали із родинами.На сьогодні на підприємстві працює 30 людей, більшість з яких місцеві мешканці. Директорка ТОВ «Варно»розповіла, що нині триває навчання персоналу, але як тільки процес налагодиться, то у планах відкрити ще розкрійних цех та створити ще 20 робочих місць. До слова, спеціалізується підприємство на пошитті чоловічих сорочок.«Для нас це дуже важливо, адже нові підприємства на території нашої області – це нові робочі місця. І хоча керівники виробництва кажуть, що повернуться додому після звільнення від окупантів території України, однак запевняють, що у такому випадку на Волині залишиться функціонувати їх філія. Втішений їх непереборним оптимізмом та бажанням працювати на благо нашої держави. Саме так і переможемо», - зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко за результатами робочої поїздки.