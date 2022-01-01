На Волинь переїхало швейне підприємство з Донеччини
Сьогодні, 22:00
У Турійській громаді розпочало роботу швейне підприємство, що переїхало на Волинь з Краматорська Донецької області. На сьогодні тут запущений пошивний цех, однак у планах ще відкрити розкрійний цех.
Про це стало відомо під час робочої поїздки начальника військової адміністрації Юрія Погуляйка на Турійщину, повідомляють на сайті ОВА.
Зокрема, як розповів власник бізнесу Євгеній Кушнір, перемістилися сюди разом із працівниками і вирішили працювати, адже мають напрацьовану клієнтську базу. Місцева влада допомогла і пошуком приміщення, тож перевізши обладнання, розпочали працювати. Та вирішальним у прийнятті такого рішення, як відзначив Євгеній Кушнір, була допомога із поселенням саме працівників, котрі приїхали із родинами.
На сьогодні на підприємстві працює 30 людей, більшість з яких місцеві мешканці. Директорка ТОВ «Варно» Інна Калєкіна розповіла, що нині триває навчання персоналу, але як тільки процес налагодиться, то у планах відкрити ще розкрійних цех та створити ще 20 робочих місць. До слова, спеціалізується підприємство на пошитті чоловічих сорочок.
«Для нас це дуже важливо, адже нові підприємства на території нашої області – це нові робочі місця. І хоча керівники виробництва кажуть, що повернуться додому після звільнення від окупантів території України, однак запевняють, що у такому випадку на Волині залишиться функціонувати їх філія. Втішений їх непереборним оптимізмом та бажанням працювати на благо нашої держави. Саме так і переможемо», - зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко за результатами робочої поїздки.
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Про це стало відомо під час робочої поїздки начальника військової адміністрації Юрія Погуляйка на Турійщину, повідомляють на сайті ОВА.
Зокрема, як розповів власник бізнесу Євгеній Кушнір, перемістилися сюди разом із працівниками і вирішили працювати, адже мають напрацьовану клієнтську базу. Місцева влада допомогла і пошуком приміщення, тож перевізши обладнання, розпочали працювати. Та вирішальним у прийнятті такого рішення, як відзначив Євгеній Кушнір, була допомога із поселенням саме працівників, котрі приїхали із родинами.
На сьогодні на підприємстві працює 30 людей, більшість з яких місцеві мешканці. Директорка ТОВ «Варно» Інна Калєкіна розповіла, що нині триває навчання персоналу, але як тільки процес налагодиться, то у планах відкрити ще розкрійних цех та створити ще 20 робочих місць. До слова, спеціалізується підприємство на пошитті чоловічих сорочок.
«Для нас це дуже важливо, адже нові підприємства на території нашої області – це нові робочі місця. І хоча керівники виробництва кажуть, що повернуться додому після звільнення від окупантів території України, однак запевняють, що у такому випадку на Волині залишиться функціонувати їх філія. Втішений їх непереборним оптимізмом та бажанням працювати на благо нашої держави. Саме так і переможемо», - зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко за результатами робочої поїздки.
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