Уряд вирішив не регулювати ціни на пальне: що прогнозують
Сьогодні, 22:29
Під час зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку вирішили призупинити державне регулювання цін на паливо. Це дозволить компаніям закупити необхідну кількість бензину, дизелю тощо в різних куточках світу та задовольнити попит українців.
Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
«За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було прийнято домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», — сказала вона.
За її словами, у такому випадку уряд оцінює, що ціни на дизель не будуть вищі за 58 гривень за літр, а ціни на бензин — за 52 гривні за літр.
Водночас Свириденко підкреслила, що якщо оператори почнуть зловживати цінами — то держава готова карати їх за це. Вона зазначила, що з кожним тижнем ситуація на АЗС ставатиме кращою, а черги зменшуватимуться.
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Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
«За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було прийнято домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», — сказала вона.
За її словами, у такому випадку уряд оцінює, що ціни на дизель не будуть вищі за 58 гривень за літр, а ціни на бензин — за 52 гривні за літр.
Водночас Свириденко підкреслила, що якщо оператори почнуть зловживати цінами — то держава готова карати їх за це. Вона зазначила, що з кожним тижнем ситуація на АЗС ставатиме кращою, а черги зменшуватимуться.
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