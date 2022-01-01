Уряд вирішив не регулювати ціни на пальне: що прогнозують

Уряд вирішив не регулювати ціни на пальне: що прогнозують
Під час зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку вирішили призупинити державне регулювання цін на паливо. Це дозволить компаніям закупити необхідну кількість бензину, дизелю тощо в різних куточках світу та задовольнити попит українців.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було прийнято домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», — сказала вона.

За її словами, у такому випадку уряд оцінює, що ціни на дизель не будуть вищі за 58 гривень за літр, а ціни на бензин — за 52 гривні за літр.

Водночас Свириденко підкреслила, що якщо оператори почнуть зловживати цінами — то держава готова карати їх за це. Вона зазначила, що з кожним тижнем ситуація на АЗС ставатиме кращою, а черги зменшуватимуться.

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Теги: паливо, уряд, державне регулювання
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