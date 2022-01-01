Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня

Завтра, 18 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 13-18° тепла.У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.