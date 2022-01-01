Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Завтра, 18 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 13-18° тепла.

У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.

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Теги: Волинь, погода
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