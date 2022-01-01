Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 18 травня відзначається день пам'яті мучениці Ірини. У народі цей день називався "Ірина Розсадниця", оскільки у період з 18 по 25 травня прийнято висаджувати розсаду капусти. Займатися цим за звичаєм можуть лише жінки. "Якщо посадить овочі чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть плоду". У цей час починає зеленіти липа, зацвітає чорниця.
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