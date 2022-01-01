Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Сьогодні, 16:36
Помер волинянин, доброволець роти «Світязь» Віктор Віталійович Кривцун з позивним «Сєдой».
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.
Десятки друзів та знайомих Кривцуна висловлюють співчуття на сторінці воїна у Фейсбук.
Ветеран АТО/ООС, бойовий офіцер спецпідрозділу «Світязь» Віктор Кривцун на псевдо «Сєдой» пройшов кривавий коридор Іловайська, оточення і прорив у Вуглегірську.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.
Десятки друзів та знайомих Кривцуна висловлюють співчуття на сторінці воїна у Фейсбук.
Ветеран АТО/ООС, бойовий офіцер спецпідрозділу «Світязь» Віктор Кривцун на псевдо «Сєдой» пройшов кривавий коридор Іловайська, оточення і прорив у Вуглегірську.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Сьогодні, 16:36
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
Сьогодні, 16:02
Медіа