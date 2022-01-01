Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун

Віктор Віталійович Кривцун з позивним «Сєдой».



Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.



Десятки друзів та знайомих Кривцуна висловлюють співчуття на сторінці воїна у



Ветеран АТО/ООС, бойовий офіцер спецпідрозділу «Світязь» Віктор Кривцун на псевдо «Сєдой» пройшов кривавий коридор Іловайська, оточення і прорив у Вуглегірську.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



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