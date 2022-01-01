Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун

Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Помер волинянин, доброволець роти «Світязь» Віктор Віталійович Кривцун з позивним «Сєдой».

Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.

Десятки друзів та знайомих Кривцуна висловлюють співчуття на сторінці воїна у Фейсбук.

Ветеран АТО/ООС, бойовий офіцер спецпідрозділу «Світязь» Віктор Кривцун на псевдо «Сєдой» пройшов кривавий коридор Іловайська, оточення і прорив у Вуглегірську.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кривцун, смерть, рота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав
Сьогодні, 17:13
За пів року Волинська митниця перерахувала до держбюджету майже 5 мільярдів
Сьогодні, 17:00
Помер доброволець роти «Світязь» Віктор Кривцун
Сьогодні, 16:36
На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 16:19
Конфіскат – для армії: скільки автівок та іншого майна передала Волинська митниця для ЗСУ
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО Смертельна ДТП у Нововолинську: поліція розповіла деталі. ФОТО
01 липень, 11:32
Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО
30 червень, 22:44
На війні з Росією загинув волинянин На війні з Росією загинув волинянин
30 червень, 22:17
Не витримало серце: військовий з Волині помер на Черкащині Не витримало серце: військовий з Волині помер на Черкащині
27 червень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В окупованому Херсоні люди обмінюють продукти або беруть в кредит
Сьогодні, 18:13
 0
На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина
Сьогодні, 17:45
 0
Передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині: СБУ затримала ворожого агента
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав
Сьогодні, 17:13
 0
За пів року Волинська митниця перерахувала до держбюджету майже 5 мільярдів
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8