На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав

Патрульні виявили двох керманичів двоколісних транспортних засобів, які рухалися у стані сп’янінняВчора, 3 липня, патрулюючи одним із найдовших проспектів Луцька, патрульні помітили скутер Honda Dio, який рухався з технічною несправністю.Поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб, а під час перевірки документів, встановили, що 36-річний кермувальник не має права керувати таким транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Окрім цього, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події показав результат у 2,17 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.У ніч на сьогодні, 4 липня, у Ковелі патрульні зупинили мотоцикл Lifan Industry під керуванням 30-річного водія. Транспортний засіб рухався без державного номерного знаку, а керманич не мав мотошолома.Під час перевірки документів мотоцикліста, з’ясувалося, що він не мав права керування таким транспортним засобом.До того ж і в цього кермувальника виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду у медичному закладі показав результат у 1,09 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.На обох порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.