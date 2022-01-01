На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав

На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав
Патрульні виявили двох керманичів двоколісних транспортних засобів, які рухалися у стані сп’яніння

Вчора, 3 липня, патрулюючи одним із найдовших проспектів Луцька, патрульні помітили скутер Honda Dio, який рухався з технічною несправністю.

Поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб, а під час перевірки документів, встановили, що 36-річний кермувальник не має права керувати таким транспортним засобом, адже не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав

Окрім цього, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події показав результат у 2,17 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.

У ніч на сьогодні, 4 липня, у Ковелі патрульні зупинили мотоцикл Lifan Industry під керуванням 30-річного водія. Транспортний засіб рухався без державного номерного знаку, а керманич не мав мотошолома.

Під час перевірки документів мотоцикліста, з’ясувалося, що він не мав права керування таким транспортним засобом.

До того ж і в цього кермувальника виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду у медичному закладі показав результат у 1,09 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав
На Волині зупинили п'яних мотоцикліста та скутериста без водійських прав

На обох порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: мотоцикліст, скутерист, Волинь, патрульна поліція
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