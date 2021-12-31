За пів року Волинська митниця перерахувала до держбюджету майже 5 мільярдів

За шість місяців 2022 року Волинська митниця проадмініструвала та перерахувала до державної скарбниці 4 мільярди 853 мільйони гривень.Про це розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниціпід час брифінгу 4 липня.Так, у січні спрямували 1 мільярд 250 мільйонів митних платежів, у лютому – 1 мільярд 442 мільйони. У березні, каже Микола Татарчук, відбулося стрімке падіння надходжень через повномасштабну війну, тому спрямували лише 345 мільйонів гривень. Далі ж бізнес потроху відновлювався, тому платежі дещо збільшувалися. У квітні Волинська митниця спрямувала до держбюджету 510 мільйонів, у травні – 551 мільйон, у червні – 752 мільйони.Окрім того, керівник Волинської митниці назвав основні бюджетонаповнюючі товари у зоні діяльності очолюваної ним митниці за пів року. Йдеться про міндобрива, сільськогосподарську техніку, телефонні апарати (для прикладу, у зоні діяльності Волинської митниці оформляється телефонна продукція компанії Apple), частини до транспортних засобів.«Дякуємо бізнесу, який відновлює роботу і платить вкрай важливі податки до держбюджету», – зауважив Микола Татарчук.