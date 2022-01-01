Передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині: СБУ затримала ворожого агента





Про це



Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.



Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.



Зокрема, йдеться про детальну інформацію щодо:



переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;

місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;

дислокації окремих військових формувань ЗСУ.



У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.



Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.



Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.Зокрема, йдеться про детальну інформацію щодо:переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;дислокації окремих військових формувань ЗСУ.У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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