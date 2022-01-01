Передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині: СБУ затримала ворожого агента
Сьогодні, 17:20
СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.
Зокрема, йдеться про детальну інформацію щодо:
переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;
місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;
дислокації окремих військових формувань ЗСУ.
У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.
Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.
Зокрема, йдеться про детальну інформацію щодо:
переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;
місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;
дислокації окремих військових формувань ЗСУ.
У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.
Спецоперацію з викриття ворожого агента у рамках системного захисту об’єктів критичної інфраструктури проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Віктор Савчук
Сьогодні, 13:10
Невелика частина Луганщини лишається під контролем ЗСУ, – Гайдай
Сьогодні, 11:42
За незалежність України загинув військовий з Волині Юрій Лесик
Сьогодні, 10:45
Минулої доби ЗСУ знищили 230 окупантів та 5 танків
Сьогодні, 09:50
Коментарі 0
Останні новини
Передавав РФ і Білорусі дані для ударів по Одещині: СБУ затримала ворожого агента
Сьогодні, 17:20
Медіа