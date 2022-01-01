В окупованому Херсоні люди обмінюють продукти або беруть в кредит

В окупованому Херсоні люди обмінюють продукти або беруть в кредит
У тимчасово окупованому Херсоні проблеми фінансового сектору призвели до повернення "натурального обміну".

Тобто асортимент магазинів відпускається в обмін на інші товари, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інколи покупцям навіть доводиться брати продукти "у кредит" під певний відсоток.

"Продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%", – кажуть у ГУР.

Також в Херсоні почастішали випадки викрадення представників української влади.

Зокрема, росіяни викрадають колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників відділів та директорів департаментів місцевих органів виконавчої влади.

Окупаційна "адміністрація" таким чином намагається "вмовити" їх піти на співпрацю з росіянами та повернутись на своє колишнє робоче місце.

"Крім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсона", – кажуть розвідники.

У ГУР вважають, що це пов’язано з черговою спробою проведення так званого "референдуму" у Херсоні.

"Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня", – кажуть у спецслужбі.

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Теги: Херсон, ГУР, продукти, кредит
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