На Волині за шахрайство судитимуть білоруса
Сьогодні, 19:22
На Волині за пособництво в шахрайстві судитимуть громадянина Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним громадянином Білорусі пособництва у шахрайстві (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України).
Слідство встановило, що іноземець, який давно проживає в Україні, взявся допомагати своєму поки не встановленому спільнику ошукувати громадян.
У квітні 2022 року спільник розмістив в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Jeep Grand Cherokее».
На позашляховик одразу знайшовся довірливий покупець, який переказав на картку білоруса майже 100 тисяч гривень завдатку.
Іноземець віддав ці гроші спільнику, а собі залишив свою частку за обготівкування коштів.
Тепер за ці незаконні дії білорус, який у ході досудового розслідування відшкодував усі завдані потерпілому збитки, відповість перед судом.
Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним громадянином Білорусі пособництва у шахрайстві (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України).
Слідство встановило, що іноземець, який давно проживає в Україні, взявся допомагати своєму поки не встановленому спільнику ошукувати громадян.
У квітні 2022 року спільник розмістив в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Jeep Grand Cherokее».
На позашляховик одразу знайшовся довірливий покупець, який переказав на картку білоруса майже 100 тисяч гривень завдатку.
Іноземець віддав ці гроші спільнику, а собі залишив свою частку за обготівкування коштів.
Тепер за ці незаконні дії білорус, який у ході досудового розслідування відшкодував усі завдані потерпілому збитки, відповість перед судом.
Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.
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На Волині за шахрайство судитимуть білоруса
Сьогодні, 19:22
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