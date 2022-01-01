На Волині за шахрайство судитимуть білоруса

На Волині за шахрайство судитимуть білоруса
На Волині за пособництво в шахрайстві судитимуть громадянина Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним громадянином Білорусі пособництва у шахрайстві (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що іноземець, який давно проживає в Україні, взявся допомагати своєму поки не встановленому спільнику ошукувати громадян.

У квітні 2022 року спільник розмістив в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Jeep Grand Cherokее».

На позашляховик одразу знайшовся довірливий покупець, який переказав на картку білоруса майже 100 тисяч гривень завдатку.

Іноземець віддав ці гроші спільнику, а собі залишив свою частку за обготівкування коштів.

Тепер за ці незаконні дії білорус, який у ході досудового розслідування відшкодував усі завдані потерпілому збитки, відповість перед судом.

Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.

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Теги: Волинь, прокуратура, білорус, шахрайство
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