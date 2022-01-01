На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина
Сьогодні, 17:45
У війні із Росією, боронячи рідну землю, загинув житель Цуманської громади Микола Сергійович Дубина.
Про це повідомляють на сторінці Цуманської громади.
"Сьогодні на Миколаївщині загинув наш Герой Дубина Микола Сергійович, 1974 року народження, житель селища Цумань Луцького району", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомляють на сторінці Цуманської громади.
"Сьогодні на Миколаївщині загинув наш Герой Дубина Микола Сергійович, 1974 року народження, житель селища Цумань Луцького району", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина
Сьогодні, 17:45
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