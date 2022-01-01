На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина

Микола Сергійович Дубина.



Про це повідомляють на



"Сьогодні на Миколаївщині загинув наш Герой Дубина Микола Сергійович, 1974 року народження, житель селища Цумань Луцького району", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією, боронячи рідну землю, загинув житель Цуманської громадиПро це повідомляють на сторінці Цуманської громади."Сьогодні на Миколаївщині загинув наш Герой Дубина Микола Сергійович, 1974 року народження, житель селища Цумань Луцького району", - йдеться у дописі.

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