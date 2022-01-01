На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина

На Миколаївщині від рук окупантів загинув волинянин Микола Дубина
У війні із Росією, боронячи рідну землю, загинув житель Цуманської громади Микола Сергійович Дубина.

Про це повідомляють на сторінці Цуманської громади.

"Сьогодні на Миколаївщині загинув наш Герой Дубина Микола Сергійович, 1974 року народження, житель селища Цумань Луцького району", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: загинув, воїн, Цумань, Дубина, Волинь
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