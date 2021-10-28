Що робити, якщо не встигли розмитнити «євробляху»: пояснення Волинської митниці





Про те, які є шляхи виходу із ситуації, розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук під час брифінгу 4 липня.



За його словами, розмитнити авто без мита та інших податків вже не вийде. Це можна було зробити лише до 1 липня.



«Станом на сьогодні на «Усилузі» – приблизно 200 автомобілів в черзі на в’їзд в Україну. Люди сподіваються. Але це вже законодавча площина. Ми на це не впливаємо. Ми працюємо згідно з чинним законодавством, наразі воно вже не передбачає пільг. Як будуть якісь зміни, то будемо оформляти відповідно до цих змін», – сказав Микола Татарчук.



Тож, керівник Волинської митниці озвучив варіанти того, як можуть вчинити ті, хто купив автомобіль за кордоном, але не встиг розмитнити його без сплати мита, ПДВ та акцизу до 1 липня.



Так, якщо придбане авто ще перебуває в Європі, але вже придбане, то варто спробувати повернути власнику чи продати там.



Інший варіант – таки розмитнити авто. Але це добряче «вдарить» по кишені, оскільки вже доведеться сплачувати митні платежі.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали найдорожчі авто, ввезені за «нульовим» розмитненням через Волинську митницю



Окрім того, можна оформити реекспорт та вивезти машину за межі України. Є варіант також на деякий час залишити авто на митному складі, але така послуга платна.



Більше того, каже Микола Татарчук, можна узагалі відмовитися від автівки на користь держави. Особливо автівок наразі потребують ЗСУ, а ті, хто відмовиться, запевняє митник, можуть одразу вказати навіть військову частину чи іншу структуру, якій хочуть його передати.



Зауважимо, що за порушення термінів транзиту загрожує штраф до 170 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через закінчення термінів пільгового розмитнення ( так званого «нульового» розмитнення ) чимало українців стали перед вибором – що робити із нерозмитненим авто.Про те, які є шляхи виходу із ситуації, розповів виконувач обов’язків начальника Волинської митниціпід час брифінгу 4 липня.За його словами, розмитнити авто без мита та інших податків вже не вийде. Це можна було зробити лише до 1 липня.«Станом на сьогодні на «Усилузі» – приблизно 200 автомобілів в черзі на в’їзд в Україну. Люди сподіваються. Але це вже законодавча площина. Ми на це не впливаємо. Ми працюємо згідно з чинним законодавством, наразі воно вже не передбачає пільг. Як будуть якісь зміни, то будемо оформляти відповідно до цих змін», – сказав Микола Татарчук.Тож, керівник Волинської митниці озвучив варіанти того, як можуть вчинити ті, хто купив автомобіль за кордоном, але не встиг розмитнити його без сплати мита, ПДВ та акцизу до 1 липня.Так, якщо придбане авто ще перебуває в Європі, але вже придбане, то варто спробувати повернути власнику чи продати там.Інший варіант – таки розмитнити авто. Але це добряче «вдарить» по кишені, оскільки вже доведеться сплачувати митні платежі.Окрім того, можна оформити реекспорт та вивезти машину за межі України. Є варіант також на деякий час залишити авто на митному складі, але така послуга платна.Більше того, каже Микола Татарчук, можна узагалі відмовитися від автівки на користь держави. Особливо автівок наразі потребують ЗСУ, а ті, хто відмовиться, запевняє митник, можуть одразу вказати навіть військову частину чи іншу структуру, якій хочуть його передати.Зауважимо, що за порушення термінів транзиту загрожує штраф до 170 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію