На Зміїному встановили прапор України

На Зміїному встановили прапор України
Збройні Сили вибили з острова Зміїний російських окупантів. Після втечі загарбників наші воїни встановили на острові український прапор.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Centre Ukraine, пише 24 канал.

Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена.

Наталія Гуменюк зауважила, що на цю новину чекали усі – острів Зміїний офіційно звільнений від російських окупантів. Туди повернувся український стяг.

"Мене часто звинувачують, що я жадібна на хороші новини, тому я маю проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена", – повідомила Гуменюк.

Начальниця координаційного штабу наголосила, що острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України.

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Теги: Зміїний, прапор, Україна
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