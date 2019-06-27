На Зміїному встановили прапор України
Сьогодні, 14:18
Збройні Сили вибили з острова Зміїний російських окупантів. Після втечі загарбників наші воїни встановили на острові український прапор.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Centre Ukraine, пише 24 канал.
Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена.
Наталія Гуменюк зауважила, що на цю новину чекали усі – острів Зміїний офіційно звільнений від російських окупантів. Туди повернувся український стяг.
"Мене часто звинувачують, що я жадібна на хороші новини, тому я маю проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена", – повідомила Гуменюк.
Начальниця координаційного штабу наголосила, що острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України.
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Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Centre Ukraine, пише 24 канал.
Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена.
Наталія Гуменюк зауважила, що на цю новину чекали усі – острів Зміїний офіційно звільнений від російських окупантів. Туди повернувся український стяг.
"Мене часто звинувачують, що я жадібна на хороші новини, тому я маю проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена", – повідомила Гуменюк.
Начальниця координаційного штабу наголосила, що острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України.
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