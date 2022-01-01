У Мелітополі російські окупанти посилили терор
Сьогодні, 13:58
Українські військові напередодні знищили в Мелітополі військову базу, яка розташовувалась на місцевому аєродромі, а також підірвали залізничний міст, через який окупанти постачали боєприпаси. Після цього військові злочинці РФ посилили в окупованому місті терор.
Про це в етері єдиного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, пише ТСН.
За його словами, росіяни повністю блокували місто з п’ятої години ранку до четвертої години вечора.
“Місто повністю заблоковане і всіх його мешканців тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого розташований міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд”, - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в етері єдиного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, пише ТСН.
За його словами, росіяни повністю блокували місто з п’ятої години ранку до четвертої години вечора.
“Місто повністю заблоковане і всіх його мешканців тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого розташований міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд”, - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Зміїному встановили прапор України
Сьогодні, 14:18
У Мелітополі російські окупанти посилили терор
Сьогодні, 13:58
Внаслідок ворожого обстрілу загинув волинянин Віктор Савчук
Сьогодні, 13:10
Медіа