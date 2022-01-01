У Мелітополі російські окупанти посилили терор





Про це в етері єдиного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, пише



За його словами, росіяни повністю блокували місто з п’ятої години ранку до четвертої години вечора.



“Місто повністю заблоковане і всіх його мешканців тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого розташований міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд”, - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові напередодні знищили в Мелітополі військову базу, яка розташовувалась на місцевому аєродромі, а також підірвали залізничний міст, через який окупанти постачали боєприпаси. Після цього військові злочинці РФ посилили в окупованому місті терор.Про це в етері єдиного телемарафону повідомив міський голова, пише ТСН. За його словами, росіяни повністю блокували місто з п’ятої години ранку до четвертої години вечора.“Місто повністю заблоковане і всіх його мешканців тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого розташований міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд”, - зазначив він.

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