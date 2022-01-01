У Мелітополі російські окупанти посилили терор

У Мелітополі російські окупанти посилили терор
Українські військові напередодні знищили в Мелітополі військову базу, яка розташовувалась на місцевому аєродромі, а також підірвали залізничний міст, через який окупанти постачали боєприпаси. Після цього військові злочинці РФ посилили в окупованому місті терор.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров, пише ТСН.

За його словами, росіяни повністю блокували місто з п’ятої години ранку до четвертої години вечора.

“Місто повністю заблоковане і всіх його мешканців тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого розташований міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд”, - зазначив він.

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Теги: Мелітополь, росіяни, окупація, терор
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