Частина Луцька залишиться без гарячої води

Частина Луцька залишиться без гарячої води
У Луцьку частина мешканців залишиться без гарячої води – для проведення профілактичних ремонтних робіт вже зупинили п'ять котелень і планують ще одну.

Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».

У понеділок, 4 липня, згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень і ЦТП в міжопалювальний період 2022 року, зупинили для проведення профілактичних ремонтних робіт 5 котелень.

Йдеться про котельні:

- на вул. Карбишева, 2,
- на вул. Шевченка, 40,
- спарені котельні:
- на вул. Загородня, 3а, – просп. Відродження, 15б,
- на вул. Вавілова, 6, – вул. Задворецька, 13,
- на вул. Гулака-Артемовського, 20 – вул. Арцеулова, 3а.

Найбільшу в Луцьку котельня на вул. Карбишева, 2, яка в літній період забезпечує надання послуги з постачання гарячої води мешканцям 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста, зупиняється на 4 тижні – до 1 серпня включно. За період зупинки роботи котельні, окрім іншого, заплановано виконати монтаж нової запірної арматури діаметром 500 мм в теплових камерах на просп. Соборності, 19, та на просп. Молоді, 11а, а також в тепловій камері на вул. Єршова.

Інші котельні зупиняються на 2 тижні до 18 липня включно.

Завтра, 5 липня, на 2 тижні зупиняється дахова котельня на вул. Кравчука, 11в.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, Луцьктепло
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