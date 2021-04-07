Частина Луцька залишиться без гарячої води





Про це повідомили на



У понеділок, 4 липня, згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень і ЦТП в міжопалювальний період 2022 року, зупинили для проведення профілактичних ремонтних робіт 5 котелень.



Йдеться про котельні:



- на вул. Карбишева, 2,

- на вул. Шевченка, 40,

- спарені котельні:

- на вул. Загородня, 3а, – просп. Відродження, 15б,

- на вул. Вавілова, 6, – вул. Задворецька, 13,

- на вул. Гулака-Артемовського, 20 – вул. Арцеулова, 3а.



Найбільшу в Луцьку котельня на вул. Карбишева, 2, яка в літній період забезпечує надання послуги з постачання гарячої води мешканцям 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста, зупиняється на 4 тижні – до 1 серпня включно. За період зупинки роботи котельні, окрім іншого, заплановано виконати монтаж нової запірної арматури діаметром 500 мм в теплових камерах на просп. Соборності, 19, та на просп. Молоді, 11а, а також в тепловій камері на вул. Єршова.



Інші котельні зупиняються на 2 тижні до 18 липня включно.



Завтра, 5 липня, на 2 тижні зупиняється дахова котельня на вул. Кравчука, 11в.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку частина мешканців залишиться без гарячої води – для проведення профілактичних ремонтних робіт вже зупинили п'ять котелень і планують ще одну.Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».У понеділок, 4 липня, згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень і ЦТП в міжопалювальний період 2022 року, зупинили для проведення профілактичних ремонтних робіт 5 котелень.Йдеться про котельні:- на вул. Карбишева, 2,- на вул. Шевченка, 40,- спарені котельні:- на вул. Загородня, 3а, – просп. Відродження, 15б,- на вул. Вавілова, 6, – вул. Задворецька, 13,- на вул. Гулака-Артемовського, 20 – вул. Арцеулова, 3а.Найбільшу в Луцьку котельня на вул. Карбишева, 2, яка в літній період забезпечує надання послуги з постачання гарячої води мешканцям 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів міста, зупиняється на 4 тижні – до 1 серпня включно. За період зупинки роботи котельні, окрім іншого, заплановано виконати монтаж нової запірної арматури діаметром 500 мм в теплових камерах на просп. Соборності, 19, та на просп. Молоді, 11а, а також в тепловій камері на вул. Єршова.Інші котельні зупиняються на 2 тижні до 18 липня включно.Завтра, 5 липня, на 2 тижні зупиняється дахова котельня на вул. Кравчука, 11в.

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