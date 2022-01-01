Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину





Про це Дмитро Живицький.



Вранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.



Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.



Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 3 липня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.Про це повідомляє голова Сумської ОВКВранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.

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