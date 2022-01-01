Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
Сьогодні, 06:08
Протягом 3 липня російські війська випустили по Сумській області понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.
Про це повідомляє голова Сумської ОВК Дмитро Живицький.
Вранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.
Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.
Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Сумської ОВК Дмитро Живицький.
Вранці почався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних і флешетних снарядів, всього зафіксовано 120 пострілів. В результаті згорів один автомобіль.
Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватних будинки, зупинка громадського транспорту та лінія електропередач. Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.
Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас, наслідки уточнюються. О 20 годині росіяни почали «бити» з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. В результаті обстрілу спалахнула пожежа в їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус і гуртожиток. Повідомляється про трьох постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Сьогодні, 07:11
Випустили 230 мін та снарядів: Росія атакувала Сумщину
Сьогодні, 06:08
За добу на Донбасі загинули 7 мирних жителів, ще 20 поранені
Сьогодні, 05:05
Зеленський прокоментував відзід військ ЗСУ з Лисичанська
Сьогодні, 03:33
Російська авіація погрожувала Україні новими ударами
Сьогодні, 02:22
Медіа