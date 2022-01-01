Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Сьогодні, 07:11
Найдорожчим авто, яке завезли з пільгою стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тисяч доларів (7.8 мільйона гривень – ред.).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Власник суперкару зекономив понад 71 тисячу доларів платежів.
«Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. $. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару – 71,3 тис. $. Сподіваюсь вистачить на бензин)», – повідомив Ярослав Железняк.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Власник суперкару зекономив понад 71 тисячу доларів платежів.
«Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. $. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару – 71,3 тис. $. Сподіваюсь вистачить на бензин)», – повідомив Ярослав Железняк.
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