Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит

Назвали найдорожче авто, яке завезли в Україну без мит
Найдорожчим авто, яке завезли з пільгою стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тисяч доларів (7.8 мільйона гривень – ред.).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Власник суперкару зекономив понад 71 тисячу доларів платежів.

«Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. $. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару – 71,3 тис. $. Сподіваюсь вистачить на бензин)», – повідомив Ярослав Железняк.

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Теги: автомобілі, нульове розмитнення
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