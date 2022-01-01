За добу на Донбасі загинули 7 мирних жителів, ще 20 поранені
Сьогодні, 05:05
У неділю внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло не менше 7 цивільних, поранено – не менше 20.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.
Деталі: За словами Кириленка, у неділю ракетні удари та обстріли відбувалися по всій області. Найбільше постраждали найбільші міста Донеччини – Краматорськ і Слов’янськ.
Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.
Краматорськ двічі обстріляли зі "Смерчів": вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.
Також росіяни обстрілювали житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.
Активно обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.
Деталі: За словами Кириленка, у неділю ракетні удари та обстріли відбувалися по всій області. Найбільше постраждали найбільші міста Донеччини – Краматорськ і Слов’янськ.
Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.
Краматорськ двічі обстріляли зі "Смерчів": вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.
Також росіяни обстрілювали житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.
Активно обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.
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