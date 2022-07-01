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Російська авіація погрожувала Україні новими ударами

Російська авіація погрожувала Україні новими ударами
Ввечері 3 липня російські літаки облетіли кордони України, погрожуючи ракетними ударами, тому в багатьох регіонах оголошувалася повітряна тривога.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УП.

"Щойно в центральній території України і на сході було оголошено повітряну тривогу… Цього разу російські літаки, які носять під крилами сумнозвісні ракети Х-22, злетіли з аеродрому "Шайковка" (Калузької області РФ -ред), облетіли довкола України, покрутилися біля Криму, погрожували Україні новими ударами. Обстрілів цього разу, на щастя, не було", - сказав Ігнат.

Ігнат нагадав, що ігнорувати повітряну тривогу не можна. Ракети класу Х, які наразі часто використовує РФ - це надзвукові крилаті ракети великої дальності, які надзвичайно важко вразити, тому вони несуть значну загрозу.

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Теги: росіяни, авіація, удари
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