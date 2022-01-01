Дві жінки з Волині чекають своїх синів-«азовців» з полону. ФОТО. ВІДЕО

Світлана Богдан і Тетяна Бакум – матері бійців полку "Азов". Жінки почали спілкуватися, коли об’єднала спільна біда: три місяці їхні сини перебували в облозі заводу "Азовсталь".



Як розповіла



Військові Влад та Андрій дружать зі школи. Зі слів Тетяни Бакум, разом відвідували секцію рукопашного гопака, а Влад ще ходив на байдарки та на веслування з третього класу школи.



"У них був тренер Олександр Філон. Він теж колись служив в "Азові". Це теж видно послужило прикладом", – додала Світлана Богдан.



Служба в полку "Азов" – це свідомий вибір у 2018 році спершу для Влада, за рік і для Андрія. У Маріуполі чоловіки проходили курс молодого бійця, – каже Тетяна Бакум.



Зі слів Світлани Богдан, наприкінці літа її сину мала прийти повістка в армію. Він тоді сказав: "Мама, є серйозна розмова! Я хочу в "Азов!". У них базовий курс бойової підготовки, що це дуже важко було – п’ять тижнів. Із 70 осіб тільки 20 пройшло", – говорить волинянка.



З 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, і до 15 травня Андрій та Владислав виходили на зв’язок, але ситуацію із облогою заводу описували неохоче.



"Ніколи нічого поганого мені не сказав, хоча я із ЗМІ читала зовсім інше. Ми дзвонили у патронажну службу, й нам сказали, що вони у полоні", – розповіла Тетяна Бакум.



В одному з повідомлень син Світлани Богдан писав: "Ми тут, азовці, як одна сім’я – один за одного. У моєму оточенні у нас порядок. І я цьому безмежно радий". Зі слів жінки, у відеоповідомлення розповідав, що пили воду з калюж, технічну воду, їду цвілий хліб.



Мама Владислава Тетяна Бакум говорить: звернулися із іншими батьками до музичного гурту "Калуш", аби артисти на Євробаченні закликали зі сцени врятувати і Маріуполь, і тих, хто перебував у "Азовсталі".



Тетяна Бакум – фельдшерка швидкої допомоги, а Світлана Богдан працює медичною сестрою в навчальному закладі. У вільний від роботи час матері бійців полку "Азов" проводять у ковельському волонтерському центрі "МАРЛОГ".



Волинянки додали: щиро вірять у перемогу України та з великою любов'ю та нетерпінням чекають своїх синів вдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанки– матері бійців полку "Азов". Жінки почали спілкуватися, коли об’єднала спільна біда: три місяці їхні сини перебували в облозі заводу "Азовсталь".Як розповіла Суспільному волинянка Світлана Богдан, 16 травня чоловіків евакуювали до тимчасово окупованої території України в село Оленівка Донецької області.Військовітадружать зі школи. Зі слів Тетяни Бакум, разом відвідували секцію рукопашного гопака, а Влад ще ходив на байдарки та на веслування з третього класу школи."У них був тренерВін теж колись служив в "Азові". Це теж видно послужило прикладом", – додала Світлана Богдан.Служба в полку "Азов" – це свідомий вибір у 2018 році спершу для Влада, за рік і для Андрія. У Маріуполі чоловіки проходили курс молодого бійця, – каже Тетяна Бакум.Зі слів Світлани Богдан, наприкінці літа її сину мала прийти повістка в армію. Він тоді сказав: "Мама, є серйозна розмова! Я хочу в "Азов!". У них базовий курс бойової підготовки, що це дуже важко було – п’ять тижнів. Із 70 осіб тільки 20 пройшло", – говорить волинянка.З 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, і до 15 травня Андрій та Владислав виходили на зв’язок, але ситуацію із облогою заводу описували неохоче."Ніколи нічого поганого мені не сказав, хоча я із ЗМІ читала зовсім інше. Ми дзвонили у патронажну службу, й нам сказали, що вони у полоні", – розповіла Тетяна Бакум.В одному з повідомлень син Світлани Богдан писав: "Ми тут, азовці, як одна сім’я – один за одного. У моєму оточенні у нас порядок. І я цьому безмежно радий". Зі слів жінки, у відеоповідомлення розповідав, що пили воду з калюж, технічну воду, їду цвілий хліб.Мама Владислава Тетяна Бакум говорить: звернулися із іншими батьками до музичного гурту "Калуш", аби артисти на Євробаченні закликали зі сцени врятувати і Маріуполь, і тих, хто перебував у "Азовсталі".Тетяна Бакум – фельдшерка швидкої допомоги, а Світлана Богдан працює медичною сестрою в навчальному закладі. У вільний від роботи час матері бійців полку "Азов" проводять у ковельському волонтерському центрі "МАРЛОГ".Волинянки додали: щиро вірять у перемогу України та з великою любов'ю та нетерпінням чекають своїх синів вдома.

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