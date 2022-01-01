Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня

Сто тридцята доба війни позаду, а, отже, Україна стала ще на один день ближчою до перемоги! Наші хлопці та дівчата на фронті роблять усе можливе й неможливе, аби назавжди позбутися ворога! З такою підтримкою у тилу, їм це неодмінно вдасться.уже традиційно підготувало підбірку позитивних новин. У щоденній рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 35970 (+100) осіб,танків ‒ 1584 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,артилерійських систем – 801 (+1) од,РСЗВ ‒ 246 (+0) од,засобів ППО ‒ 105 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),крилатих ракет ‒ 144 (+0),кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 64 (+3).Бійці бригади вгризлись у землю по-справжньому та надовго. Багато солдатської праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю. Також не зайвим буде нагадати, що в жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за свободу та незалежність України!Для поціновувачів польського кіно дівчата-полоністки, випускниці факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки організовують благодійний онлайн-марафон на основі фільму «Хочеться жити» («Chce się żyć»).Зазначають, що учасники марафону матимуть змогу:•робити розбори лексики та граматики;•провести 5 активних днів із цікавими розмовами та користю для вивчення мови;•своєю участю підтримати донатом ЗСУ.Воїни Центру спеціальних операцій «А» та військової контррозвідки СБУ під час повномасштабної війни знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів доларів.Зазначають, що серед розгромленої техніки окупантів: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.До Верховної Ради України подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років і має вагітну дружину.