У Раду подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків





Георгій Мазурашу від "Слуги народу",



Так, на відміну від документа його колег, він виступає за суттєве розширення переліку чоловіків, яким можна залишати межі України. Нагадаємо, що за чинно нормою, не підлягають призову на військову службу жінки й чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.



А Мазурашу таке право пропонує дати ще й чоловікам, які мають двох дітей до 14 років або одну дитину молодше 14 років, і вагітну дружину чи дитину віком до трьох років.







Проєкт закону №7484-1 щодо внесення змін до ЗСУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та ЗСУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" 1 липня подали на розгляд Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



Також документ мають розглянути комітети з питань: зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; фінансів, податкової та митної політики; здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; гуманітарної та інформаційної політики; бюджету; антикорупційної політики; інтеграції України до Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Верховної Ради України подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років і має вагітну дружину. Проєкт закону №7484-1 від 30.06.2022 року доступний на сайті ВРУ. Ініціатором став народний депутатвід "Слуги народу", передає OBOZREVATEL.Так, на відміну від документа його колег, він виступає за суттєве розширення переліку чоловіків, яким можна залишати межі України. Нагадаємо, що за чинно нормою, не підлягають призову на військову службу жінки й чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.А Мазурашу таке право пропонує дати ще й чоловікам, які мають двох дітей до 14 років або одну дитину молодше 14 років, і вагітну дружину чи дитину віком до трьох років.Проєкт закону №7484-1 щодо внесення змін до ЗСУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та ЗСУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" 1 липня подали на розгляд Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.Також документ мають розглянути комітети з питань: зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; фінансів, податкової та митної політики; здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; гуманітарної та інформаційної політики; бюджету; антикорупційної політики; інтеграції України до Європейського Союзу.

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