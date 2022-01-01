ЗСУ вийшли з Лисичанська
Сьогодні, 21:32
Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.
«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси... Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.
У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.
«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси... Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – йдеться в повідомленні.
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