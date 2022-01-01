ЗСУ вийшли з Лисичанська

ЗСУ вийшли з Лисичанська
Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.

У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.

«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси... Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – йдеться в повідомленні.

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Теги: Генштаб, ЗСУ, Лисичанськ
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