ЗСУ вийшли з Лисичанська





Про це



Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.



В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.



У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.



«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси... Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід.У Генштабі додали, що продовжують боротьбу.«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси... Ми повернемося і неодмінно переможемо!» – йдеться в повідомленні.

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