Погода у Луцьку на завтра, 4 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 4 липня, у Луцьку з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: 4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. У цей час зацвітає липа.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: 4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. У цей час зацвітає липа.
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