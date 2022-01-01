Погода у Луцьку на завтра, 4 липня

У понеділок, 4 липня, у Луцьку з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 16°С до 29°С.4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. У цей час зацвітає липа.