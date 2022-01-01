Вартість – 45 мільйонів доларів: військові контррозвідки СБУ знищили 33 одиниці ворожої техніки

Воїни Центру спеціальних операцій «А» та військової контррозвідки СБУ під час повномасштабної війни знищили 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів доларів.Про це інформують на офіційній сторінці Служби безпеки України.Зазначають, що серед розгромленої техніки окупантів: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.Інструменти захисників – ударні безпілотники, а команда – справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди.Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.