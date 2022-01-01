Для поціновувачів кіно: випускниці ВНУ організовують благодійний онлайн-марафон

Для поціновувачів кіно: випускниці ВНУ організовують благодійний онлайн-марафон
Для поціновувачів польського кіно дівчата-полоністки, випускниці факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки організовують благодійний онлайн-марафон на основі фільму «Хочеться жити» («Chce się żyć»).

Про це пишуть на сторінці волонтерського штабу «Ангар».

Зазначають, що учасники марафону матимуть змогу:

•робити розбори лексики та граматики;
•провести 5 активних днів із цікавими розмовами та користю для вивчення мови;
•своєю участю підтримати донатом ЗСУ.

Для того, аби взяти участь, слід написати організаторкам у телеграмі за номером: +38 093 649 91 98, задонатити «Ангару» і скинути скрін платежу.

Для поціновувачів кіно: випускниці ВНУ організовують благодійний онлайн-марафон


Реквізити для збору коштів:
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
____________
МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
____________
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРДОНОМ:
Brand New Ukraine https://brandnewukraine.nl/
Director — Svitlana Berezhanska
Details:
Stichting Brand New Ukraine
NL80SNSB0927802554
BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.
Please note that while transferring money
it has to be marked as: Charity Donation.
____________
PayPal: [email protected]
____________
TRANSFER IN BTC 1GLdhQ64ZNnhY9T8Jhgxi6BmR4beSnuBDi
TRANSFER IN ETH 0xe20FeDFFF47655668F394409d57ec20b2eDd4F48

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Теги: «Хочеться жити», «Chce się żyć», ВНУ, Ангар, благодійний марафон
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