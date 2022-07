Для поціновувачів кіно: випускниці ВНУ організовують благодійний онлайн-марафон

Для поціновувачів польського кіно дівчата-полоністки, випускниці факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки організовують благодійний онлайн-марафон на основі фільму «Хочеться жити» («Chce się żyć»).Про це пишуть на сторінці волонтерського штабу «Ангар».Зазначають, що учасники марафону матимуть змогу:•робити розбори лексики та граматики;•провести 5 активних днів із цікавими розмовами та користю для вивчення мови;•своєю участю підтримати донатом ЗСУ.Для того, аби взяти участь, слід написати організаторкам у телеграмі за номером: +38 093 649 91 98, задонатити «Ангару» і скинути скрін платежу.Реквізити для збору коштів:ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:Переказ у гривні:Olha Valianik (Приватбанк)Призначення платежу:благодійна допомога для ЗСУ____________МОНОБАНКдля ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУПризначення платежу:благодійна допомога для ЗСУ____________ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРДОНОМ:Director — Svitlana BerezhanskaDetails:Stichting Brand New UkraineNL80SNSB0927802554BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.Please note that while transferring moneyit has to be marked as: Charity Donation.________________________