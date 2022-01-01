Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації в Росії, – Денисенко
Сьогодні, 16:01
У Російській Федерації підписали новий указ про підготовку до мобілізації.
Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Російській Федерації був підписаний новий указ президента РФ про підготовку до мобілізації. Мобілізації, як технічної, мається на увазі, заводи, підприємства. І зокрема там судячи з усього, не виключається і можливість мобілізації людей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в Російській Федерації на сьогоднішній момент є стійке небажання абсолютної більшості людей йти до армії. Вони хочуть дивитись цю війну по телевізору, вони категорично не хочуть іти до армії, йти і воювати", - зазначив він.
За словами Денисенка, прихована мобілізація насправді показує, що Росія не має черг у воєнкоматах і не має можливостей зараз набирати настільки багато людей, як вони хотіли б.
"Тому що в Росії реально на сьогоднішній момент після посадки Яшина немає несистемної опозиції. Яшин – це такий несистемний опозиціонер, який приїхав і одразу потрапив до тюрми. в принципі зникла як така, несистемна опозиція. Тобто навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі, ну я маю на увазі, Собчак, там інших людей, вони навіть не згадали про Кременчук. Тому на сьогоднішній момент ситуація там в інформаційному просторі можна сказати, що зачищена на 90% всередині країни, крім тих, хто перебуває за її межами. Звичайно зараз їм треба почати качати історію, для того, щоб люди сказали, що так – мобілізація потрібна, нам потрібно йти воювати, тому що проти нас, мирних жителів, застосовується зброя", - резюмував Денисенко.
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Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Російській Федерації був підписаний новий указ президента РФ про підготовку до мобілізації. Мобілізації, як технічної, мається на увазі, заводи, підприємства. І зокрема там судячи з усього, не виключається і можливість мобілізації людей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в Російській Федерації на сьогоднішній момент є стійке небажання абсолютної більшості людей йти до армії. Вони хочуть дивитись цю війну по телевізору, вони категорично не хочуть іти до армії, йти і воювати", - зазначив він.
За словами Денисенка, прихована мобілізація насправді показує, що Росія не має черг у воєнкоматах і не має можливостей зараз набирати настільки багато людей, як вони хотіли б.
"Тому що в Росії реально на сьогоднішній момент після посадки Яшина немає несистемної опозиції. Яшин – це такий несистемний опозиціонер, який приїхав і одразу потрапив до тюрми. в принципі зникла як така, несистемна опозиція. Тобто навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі, ну я маю на увазі, Собчак, там інших людей, вони навіть не згадали про Кременчук. Тому на сьогоднішній момент ситуація там в інформаційному просторі можна сказати, що зачищена на 90% всередині країни, крім тих, хто перебуває за її межами. Звичайно зараз їм треба почати качати історію, для того, щоб люди сказали, що так – мобілізація потрібна, нам потрібно йти воювати, тому що проти нас, мирних жителів, застосовується зброя", - резюмував Денисенко.
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