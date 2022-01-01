Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації в Росії, – Денисенко





Про це Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".



"У Російській Федерації був підписаний новий указ президента РФ про підготовку до мобілізації. Мобілізації, як технічної, мається на увазі, заводи, підприємства. І зокрема там судячи з усього, не виключається і можливість мобілізації людей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в Російській Федерації на сьогоднішній момент є стійке небажання абсолютної більшості людей йти до армії. Вони хочуть дивитись цю війну по телевізору, вони категорично не хочуть іти до армії, йти і воювати", - зазначив він.



За словами Денисенка, прихована мобілізація насправді показує, що Росія не має черг у воєнкоматах і не має можливостей зараз набирати настільки багато людей, як вони хотіли б.



"Тому що в Росії реально на сьогоднішній момент після посадки Яшина немає несистемної опозиції. Яшин – це такий несистемний опозиціонер, який приїхав і одразу потрапив до тюрми. в принципі зникла як така, несистемна опозиція. Тобто навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі, ну я маю на увазі, Собчак, там інших людей, вони навіть не згадали про Кременчук. Тому на сьогоднішній момент ситуація там в інформаційному просторі можна сказати, що зачищена на 90% всередині країни, крім тих, хто перебуває за її межами. Звичайно зараз їм треба почати качати історію, для того, щоб люди сказали, що так – мобілізація потрібна, нам потрібно йти воювати, тому що проти нас, мирних жителів, застосовується зброя", - резюмував Денисенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Російській Федерації підписали новий указ про підготовку до мобілізації.Про це розповів радник міністра МВСв ефірі телеканалу "Еспресо"."У Російській Федерації був підписаний новий указ президента РФ про підготовку до мобілізації. Мобілізації, як технічної, мається на увазі, заводи, підприємства. І зокрема там судячи з усього, не виключається і можливість мобілізації людей. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в Російській Федерації на сьогоднішній момент є стійке небажання абсолютної більшості людей йти до армії. Вони хочуть дивитись цю війну по телевізору, вони категорично не хочуть іти до армії, йти і воювати", - зазначив він.За словами Денисенка, прихована мобілізація насправді показує, що Росія не має черг у воєнкоматах і не має можливостей зараз набирати настільки багато людей, як вони хотіли б."Тому що в Росії реально на сьогоднішній момент після посадки Яшина немає несистемної опозиції. Яшин – це такий несистемний опозиціонер, який приїхав і одразу потрапив до тюрми. в принципі зникла як така, несистемна опозиція. Тобто навіть ті люди, які раніше дозволяли собі певні речі, ну я маю на увазі, Собчак, там інших людей, вони навіть не згадали про Кременчук. Тому на сьогоднішній момент ситуація там в інформаційному просторі можна сказати, що зачищена на 90% всередині країни, крім тих, хто перебуває за її межами. Звичайно зараз їм треба почати качати історію, для того, щоб люди сказали, що так – мобілізація потрібна, нам потрібно йти воювати, тому що проти нас, мирних жителів, застосовується зброя", - резюмував Денисенко.

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