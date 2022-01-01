У війні з Росією загинув ще один волинянин

Сергій Ляшук.



Про це інформують на сторінці Берестечківської громади.



Відомо, що чоловік народився 6 квітня 1980 року у селі Піски. На жаль, вчора, 2 липня, воїн загинув.



У понеділок, 4 червня, об 11 годині, у Берестечку закликають зустріти земляка і долучитися до коридору шани (від ПТУ-27 до центральної площі).



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

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