У війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:20
Волинь втратила ще одного сина. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Сергій Ляшук.
Про це інформують на сторінці Берестечківської громади.
Відомо, що чоловік народився 6 квітня 1980 року у селі Піски. На жаль, вчора, 2 липня, воїн загинув.
У понеділок, 4 червня, об 11 годині, у Берестечку закликають зустріти земляка і долучитися до коридору шани (від ПТУ-27 до центральної площі).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сторінці Берестечківської громади.
Відомо, що чоловік народився 6 квітня 1980 року у селі Піски. На жаль, вчора, 2 липня, воїн загинув.
У понеділок, 4 червня, об 11 годині, у Берестечку закликають зустріти земляка і долучитися до коридору шани (від ПТУ-27 до центральної площі).
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів
02 липень, 10:41
На Лисичанському напрямку окупанти відійшли: зведення Генштабу
02 липень, 09:07
Коментарі 0
Останні новини
У війні з Росією загинув ще один волинянин
Сьогодні, 14:20
У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати зброю
Сьогодні, 13:29
На Волині блискавка спричинила чотири пожежі
Сьогодні, 12:40
Померла луцька журналістка Олександра Фетисова
Сьогодні, 11:30
Медіа