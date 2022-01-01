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У війні з Росією загинув ще один волинянин

У війні з Росією загинув ще один волинянин
Волинь втратила ще одного сина. На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Сергій Ляшук.

Про це інформують на сторінці Берестечківської громади.

Відомо, що чоловік народився 6 квітня 1980 року у селі Піски. На жаль, вчора, 2 липня, воїн загинув.

У понеділок, 4 червня, об 11 годині, у Берестечку закликають зустріти земляка і долучитися до коридору шани (від ПТУ-27 до центральної площі).

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Сергій Ляшук, війна, втрати
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