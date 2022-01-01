У МВС повідомили, коли українці зможуть вільно купувати зброю
Сьогодні, 13:29
З 2023 року українці зможуть вільно купувати пістолети. Відповідне законодавство ухвалять упродовж літа-осені.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у телеграмі.
"З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети. Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова", - написав Андрусів.
За його словами, міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту.
"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - повідомив Андрусів.
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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів у телеграмі.
"З наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети. Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова", - написав Андрусів.
За його словами, міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту.
"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - повідомив Андрусів.
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