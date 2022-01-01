Померла луцька журналістка Олександра Фетисова

Померла луцька журналістка Олександра Фетисова
Через важку недугу померла луцька журналістка Олександра Фетисова.

Про це повідомив її чоловік, луцький телевізійник Юрій Фетисов у фейсбуці.

"Навіть не знаю що написати... Сашуля пішла..." - йдеться у дописі.

Олександрі було 44. Жінка чимало років працювала у телевізійній сфері та в локальній журналістиці.

Прощання з журналісткою відбудеться сьогодні, 3 липня, в Будинку панахиди з 12 до 15 години. Чин похорону о 14-ій, о 15-ій – кладовище.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олександри.


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Теги: Олександра Фетисова
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