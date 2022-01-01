Померла луцька журналістка Олександра Фетисова

Олександра Фетисова.



Про це повідомив її чоловік, луцький телевізійник Юрій Фетисов у фейсбуці.



"Навіть не знаю що написати... Сашуля пішла..." - йдеться у дописі.



Олександрі було 44. Жінка чимало років працювала у телевізійній сфері та в локальній журналістиці.



Прощання з журналісткою відбудеться сьогодні, 3 липня, в Будинку панахиди з 12 до 15 години. Чин похорону о 14-ій, о 15-ій – кладовище.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олександри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через важку недугу померла луцька журналісткаПро це повідомив її чоловік, луцький телевізійнику фейсбуці."Навіть не знаю що написати... Сашуля пішла..." - йдеться у дописі.Олександрі було 44. Жінка чимало років працювала у телевізійній сфері та в локальній журналістиці.Прощання з журналісткою відбудеться сьогодні, 3 липня, в Будинку панахиди з 12 до 15 години. Чин похорону о 14-ій, о 15-ій – кладовище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію