Померла луцька журналістка Олександра Фетисова
Сьогодні, 11:30
Через важку недугу померла луцька журналістка Олександра Фетисова.
Про це повідомив її чоловік, луцький телевізійник Юрій Фетисов у фейсбуці.
"Навіть не знаю що написати... Сашуля пішла..." - йдеться у дописі.
Олександрі було 44. Жінка чимало років працювала у телевізійній сфері та в локальній журналістиці.
Прощання з журналісткою відбудеться сьогодні, 3 липня, в Будинку панахиди з 12 до 15 години. Чин похорону о 14-ій, о 15-ій – кладовище.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олександри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив її чоловік, луцький телевізійник Юрій Фетисов у фейсбуці.
"Навіть не знаю що написати... Сашуля пішла..." - йдеться у дописі.
Олександрі було 44. Жінка чимало років працювала у телевізійній сфері та в локальній журналістиці.
Прощання з журналісткою відбудеться сьогодні, 3 липня, в Будинку панахиди з 12 до 15 години. Чин похорону о 14-ій, о 15-ій – кладовище.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олександри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Померла луцька журналістка Олександра Фетисова
Сьогодні, 11:30
Російські війська пошкодили 2102 заклади освіти в Україні
Сьогодні, 09:40
Медіа