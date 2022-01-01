Російська армія втратила ще 100 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 35970 (+100) осіб,

танків ‒ 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,

артилерійських систем – 801 (+1) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засобів ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),

крилатих ракет ‒ 144 (+0),

кораблі/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 64 (+3).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 35970 (+100) осіб,танків ‒ 1584 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,артилерійських систем – 801 (+1) од,РСЗВ ‒ 246 (+0) од,засобів ППО ‒ 105 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 187 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),крилатих ракет ‒ 144 (+0),кораблі/катерів ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 64 (+3).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.Дані уточнюються.

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