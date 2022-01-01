Російська армія втратила ще 100 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:04
Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 35970 (+100) осіб,
танків ‒ 1584 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
артилерійських систем – 801 (+1) од,
РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
засобів ППО ‒ 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),
крилатих ракет ‒ 144 (+0),
кораблі/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 35970 (+100) осіб,
танків ‒ 1584 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
артилерійських систем – 801 (+1) од,
РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
засобів ППО ‒ 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),
крилатих ракет ‒ 144 (+0),
кораблі/катерів ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2618 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
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