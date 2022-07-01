РФ планує провести «референдум» про приєднання Херсона, – британська розвідка
Сьогодні, 10:39
За оцінками британської розвідки, Росія швидше за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 3 липня.
Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації "референдуму" щодо приєднання до РФ до осені 2022 року.
На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.
"Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", – зазначають в огляді.
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Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 3 липня.
Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації "референдуму" щодо приєднання до РФ до осені 2022 року.
На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.
"Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", – зазначають в огляді.
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