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РФ планує провести «референдум» про приєднання Херсона, – британська розвідка

РФ планує провести «референдум» про приєднання Херсона, – британська розвідка
За оцінками британської розвідки, Росія швидше за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 3 липня.

Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації "референдуму" щодо приєднання до РФ до осені 2022 року.

На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.

"Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", – зазначають в огляді.

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Теги: Херсон, референдум, британська розвідка, війна
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