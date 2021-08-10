На Волині блискавка спричинила чотири пожежі

На Волині блискавка спричинила чотири пожежі
Учора, 2 липня, на Волині рятувальники ліквідували 7 пожеж, з яких 4 - спричинені влучанням блискавки у будівлі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Відомо, що пожежі трапилися у Луцькому, Камінь-Каширському та Ковельському районах.

Зазначають, що о 15:56 рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно та працівники місцевої пожежної охорони смт Заболоття ліквідували пожежу в господарській будівлі в смт Заболоття Ковельського району. Імовірно пожежа трапилася внаслідок влучання грозового розряду у будівлю.

Окрім того, в селі Підцир'я Камінь-Каширського району рятувальники ліквідували горіння хати-пустки, що також загорілася через влучання блискавки.

Також у селі Ворокомле Камінь -Каширського району з цієї ж причини горіла ще одна господарська споруда. О 20:15 силами рятувальників 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського та працівників місцевої пожежної охорони сіл Видерта й Залаззя пожежа ліквідована. Вогонь знищив дах і перекриття, пошкодив господарський інвентар і сіно, що там зберігалося.

3 липня о 01:14 до Служби 101 надійшло ще одне повідомлення про пожежу, спричинену влучанням блискавки в покрівлю житлового будинку в селі Люб'язь Любешівської територіальної громади.

О 01:27 за викликом прибули рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони с. Дольськ. Горіння покрівлі на площі 4 м² приборкали о 01:38.

На Волині блискавка спричинила чотири пожежі
На Волині блискавка спричинила чотири пожежі

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Теги: ДСНС, пожежа, Волинь, гроза, блискавка
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