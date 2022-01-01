На Волині збудували лінію оборони поблизу кордону з Білоруссю. ФОТО





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«Бійці бригади вгризлись у землю по-справжньому та надовго. Багато солдатської праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю. Також не зайвим буде нагадати, що в жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за Свободу та Незалежність України», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська бригада територіальної оборони готується до опору у зоні своєї відповідальності уздовж білоруського кордону.Про це повідомляє прессслужба 100 окремої бригади тероборони Волині.«Бійці бригади вгризлись у землю по-справжньому та надовго. Багато солдатської праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю. Також не зайвим буде нагадати, що в жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за Свободу та Незалежність України», – йдеться у повідомленні.

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