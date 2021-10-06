На Волині тиждень триватиме навчання авіації

На Волині тиждень триватиме навчання авіації
У період із 4 по 10 липня на території авіаційного полігону у селі Поворськ на Волині проводитимуть навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.

Про це повідомило командування авіаційного полігону.

У ці дні вхід та в'їзд на територію авіаційного полігону категорично заборонений.

Також зауважують, що перебування на території полігону небезпечне для життя та здоров'я громадян.

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Теги: Навчання авіації, Поворськ
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Коментарі 1
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Бомбометання, пуски ракет треба проводити в Луганській, Донецькій областях, в Белгороді, в Курську. І в вдень, і в вночі. Дуже прошу.
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