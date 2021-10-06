На Волині тиждень триватиме навчання авіації





Про це повідомило командування авіаційного полігону.



У ці дні вхід та в'їзд на територію авіаційного полігону категорично заборонений.



Також зауважують, що перебування на території полігону небезпечне для життя та здоров'я громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період із 4 по 10 липня на території авіаційного полігону у селі Поворськ на Волині проводитимуть навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.Про це повідомило командування авіаційного полігону.У ці дні вхід та в'їзд на територію авіаційного полігону категорично заборонений.Також зауважують, що перебування на території полігону небезпечне для життя та здоров'я громадян.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію