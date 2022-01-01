4 липня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.



Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття і життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 липня - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День Військ Протиповітряної оборони України та День Національної поліції України. 4 липня в православній церкві шанується день пам'яті мученика Юліана Тарсійського.Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України, волонтерта журналістІменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття і життєвих перемог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію